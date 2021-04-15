Голубика уверенно удерживает лидирующие позиции среди ягодных культур, и количество плантаций с ней ежегодно увеличивается. Также эта ягода довольно дорогая, что является хорошей мотивацией для фермеров.

Конкуренцию голубике может составить облепиха. Она пока новая и не очень популярна в коммерческом выращивании, однако имеет значительные перспективы.

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Спрос на голубику начал расти в 2016 году. Впрочем, эта ягода требует много воды и имеет свои секреты выращивания.

Зато облепиха, которая начала набирать популярность несколько лет назад, менее требовательна и легко поддается масштабированию. По мнению фермеров, в дальнейшем рынки голубики и облепихи будут только расти, ведь положительная динамика продолжается уже несколько сезонов, а спрос только растет.

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