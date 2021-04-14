У турецьких помідорах виявили шкідника
У вантажі, який прямував з Туреччини, виявили південноамериканську томатну міль. Шкідника виявили на румунському кордоні.
Джерело:Agronews
Спеціалісти відділу фітосанітарних заходів в Чернівецькій області виявили шкідника у вантажі вагою 14,5 тонн, який прямував з Туреччини.
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Фахівці знайшли у продукції південноамериканську томатну міль Tuta absoluta Meyrick. Вантаж повернули назад, а в країну-експортера скерували нотифікацію.
Спеціалісти зазначають, що боротися з цією міллю досить складно, а своєчасно її виявити можна лише під час регулярних обстежень у період вегетації рослин та в умовах зберігання плодів томатів.
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