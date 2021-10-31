Напиток будущего: американцы создали инновационный кофе – в чем особенность

Кофе – любимый напиток миллионов людей по всему миру. Производители ищут все новые способы, чтобы сделать вкус напитка еще более насыщенным и неповторимым.

Компания Cometeer создала "идеальный кофе". Исследователи с помощью технологии криогенной консервации сделали напиток, который можно приготовить менее чем за минуту.

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Одна порция – это замороженная шайба, содержащая 26 граммов продукта. Для того чтобы максимально сохранить вкус, кофе замораживают жидким азотом при температуре -321 градуса. В морозильной камере капсула может храниться до 18 месяцев.

Шайбы Cometeer – это мгновенно замороженный кофейный экстракт. Благодаря этому у напитка нет горечи или излишней кислинки.

Cometeer разработала пять типов кофе согласно уровню обжаривания зерен. В перечне также есть кофе без кофеина.

Приготовление кофе много времени не займет – нужно только облить шайбу кипятком, положить содержимое в чашку и залить горячей водой.

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