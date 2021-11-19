Не интересен колорадам: какой сорт картофеля не едят вредные жуки

Колорадские жуки – одна из самых больших опасностей для урожая картофеля. Но оказывается, что это касается далеко не всех видов.

Сорт, не боящийся колорадов

Как утверждают ученые, украинский сорт картофеля "Щедрик" отпугивает жуков колорадских. Они убеждены, что выведение сорта можно приравнять к "созданию овцы, которая не боится волка".

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В генеалогии "Щедрика" 5 диких сортов, являющихся далеко не самым любимым деликатесом жука. Сначала колорады обращают внимание на баклажаны, затем – на томаты и картофель, а в случае безысходности могут напасть на перец.

В этой цепочке сорт картофеля "Щедрик" находится последним, то есть жук может есть его только при полном голодании. Этот фактор играет в пользу сорта и дает хорошие шансы хорошего урожая.