На территории Украины обнаружили поражения озимых культур болезнями. В некоторых областях поражено до половины урожая.

На всей территории Украины на 3-53% обследованных посевов озимых культур пораженные мучнистой росой, септориозом, гельминтоспориозом, корневыми гнилями.

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Кое-где бурой листовой ржавчиной поражено 1-10, очагово 14-34% (септориоз, мучнистая роса) растений в хозяйствах Волынской, Киевской, Львовской областей.

В посевах озимой ржи и ячменя (Волынская и Львовская области) до 2% растений поражено ринхоспориоз и переноспорозом.

Украина и мир ожидают рекордные урожаи. Больше об этом чиатйте в материале Агро 24 "Урожай зерновых-2021: мир и Украина в ожидании рекордов".