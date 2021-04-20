В некоторых областях болезнь ударила по озимым культурам
На территории Украины обнаружили поражения озимых культур болезнями. В некоторых областях поражено до половины урожая.
Источник:Держпродспоживслужба
На всей территории Украины на 3-53% обследованных посевов озимых культур пораженные мучнистой росой, септориозом, гельминтоспориозом, корневыми гнилями.
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Кое-где бурой листовой ржавчиной поражено 1-10, очагово 14-34% (септориоз, мучнистая роса) растений в хозяйствах Волынской, Киевской, Львовской областей.
В посевах озимой ржи и ячменя (Волынская и Львовская области) до 2% растений поражено ринхоспориоз и переноспорозом.
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