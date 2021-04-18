Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) прогнозує, що обсяг виробництва зернових у світі в 2021 році зросте вже третій рік поспіль.

ФАО очікує, що обсяг світового виробництва, зокрема, пшениці в 2021 році досягне нового рекордного рівня – 785 мільйонів тонн, що на 1,4% більше, ніж у 2020-му. Причини – відновлення виробництва на більшій частині Європи та очікування рекордних врожаїв у Індії.

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Позитивні прогнози дає ФАО і щодо виробництва кукурудзи – за рахунок прогнозованих рекордних врожаїв у Бразилії та Південній Африці.

Світове споживання зернових

У сільськогосподарському сезоні 2020-2021 років обсяг споживання зернових у світі очікується на рівні 2 777 мільйонів тонн – це на 2,4% вище, ніж у попередньому сезоні.

Такі очікування зумовлені тим, що прогнозується зростання споживання хлібопродуктів та ячменю в Китаї, де сектор тваринництва відроджується після завершення спалаху африканської чуми свиней.

Торгівля зерновими

ФАО також підвищила прогноз щодо об'єму торгівлі зерновими в світі у сезоні-2020-2021 до 466 мільйонів тонн, що на 5,8% вище, ніж у попередньому сезоні.

Ще один важливий прогноз ФАО – об'єм міжнародної торгівлі рисом також може зрости одразу на 6% у порівнянні з минулим роком.

Прогноз для України

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України прогнозує, що цьогоріч урожай зернових і зернобобових культур досягне рекордного показника.

Детальніше читайте в матеріалі Агро24 "Україна збере рекордний урожай зернових, – прогноз-2021".