Нежелательное лидерство: молоко в Украине – одно из самых дорогих в Европе

Цена продуктов в Украине в последнее время постоянно растет. Кое-где показатели уже превышают европейский уровень.

Дорогое молоко

По словам председателя совета директоров Союза молочных предприятий Вадима Чагаровского, украинское молоко – одно из самых дорогих в Европе. Сейчас цена продукта выше только на Кипре и Мальте.

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Он отметил, что в европейских странах есть излишки молока-сырья, а в Украине возник дефицит.

"Я не поддерживаю оптимистического прогноза, что потребление молочных продуктов в этом году возрастет до 203 килограмм на душу населения. Потому что не разделяю оптимизма вообще по объему производимого молока на основании статистики, и что у нас происходит увеличение потребления молока", – добавил Чагаровский.

Также он отметил, что цена литра молока в 2021 году выросла на 3 гривны, а килограмм сыра подорожал более чем на 40 гривен.