Дороге молоко

За словами голови ради директорів Спілки молочних підприємств Вадима Чагаровського, українське молоко – одне з найдорожчих в Європі. Зараз ціна продукту вища лише на Кіпрі та Мальті.

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Він зазначив, що в європейських країнах є надлишки молока-сировини, а в Україні виник дефіцит.

"Я не підтримую оптимістичного прогнозу, що споживання молочних продуктів цього року зросте до 203 кілограм на душу населення. Бо не поділяю оптимізму взагалі щодо обсягу виробленого молока на підставі статистики, і що у нас відбувається збільшення споживання молока", – додав Чагаровський.

Також він зазначив, що ціна літра молока у 2021 році зросла на 3 гривні, а кілограм твердого сиру подорожчав більш ніж на 40 гривень.