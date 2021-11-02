Никаких препятствий: цены на растительное масло продолжат стремительно расти
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Цена подсолнечного масла у Украины постепенно бьет все рекорды. Но нет никаких факторов, свидетельствующих о том, что в будущем рост стоимости масла остановится.
В прошлом году бутылка масла в среднем стоила 42 гривны, а уже сейчас – 63 гривны. Кроме того, это далеко не самый большой показатель, которого нам следует ожидать.
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Дело в том, что на мировом рынке упало предложение масличных культур. Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире, наша продукция перекрывает дефицит.
Из-за подорожания энергоносителей и бензина также возросла стоимость логистики и выращивания, что тоже оказывает влияние на конечного потребителя.
Кроме того, "Укрзализныця" увеличила стоимость грузовых вагонов, поэтому нового скачка цен долго ждать не придется.В Украине была открыта первая ферма для выращивания креветок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Самая большая в Европе и единственная в Украине: в Николаевской области открыли креветочную акваферму".