Никаких препятствий: цены на растительное масло продолжат стремительно расти

Цена подсолнечного масла у Украины постепенно бьет все рекорды. Но нет никаких факторов, свидетельствующих о том, что в будущем рост стоимости масла остановится.

В прошлом году бутылка масла в среднем стоила 42 гривны, а уже сейчас – 63 гривны. Кроме того, это далеко не самый большой показатель, которого нам следует ожидать.

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Дело в том, что на мировом рынке упало предложение масличных культур. Украина – крупнейший экспортер подсолнечного масла в мире, наша продукция перекрывает дефицит.

Из-за подорожания энергоносителей и бензина также возросла стоимость логистики и выращивания, что тоже оказывает влияние на конечного потребителя.

Кроме того, "Укрзализныця" увеличила стоимость грузовых вагонов, поэтому нового скачка цен долго ждать не придется.

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