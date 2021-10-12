Сейчас Украина входит в число крупнейших экспортеров курятины, но не собирается останавливаться на достигнутом. Перед нашими производителями открываются новые рынки.
Читайте также Информаторы и помощники: 5 полезных ресурсов для аграриев
Сообщается, что Украина может бесперебойно экспортировать курятину даже в случае обнаружения вспышек птичьего гриппа.
Мы решили одну из проблем украинских экспортеров мяса птицы, согласовав новый сертификат с Иорданией. Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойном снабжении продукции из Украины,
– сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее Украина согласовала экспорт в Иорданию замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.