Наразі Україна входить до переліку найбільших експортерів курятини, але не збирається зупинятися на досягнутому. Перед нашими виробниками відкриваються нові ринки.

Читайте також Інформатори та помічники: 5 корисних ресурсів для аграріїв

Повідомляється, що Україна може безперебійно експортувати курятину навіть у разі виявлення спалахів пташиного грипу.

Ми вирішили одну з проблем українських експортерів м’яса птиці, узгодивши новий сертифікат із Йорданією. Нова домовленість приносить конкретний результат: українські компанії та йорданські споживачі можуть бути впевненими у безперебійному постачанні продукції з України,

– сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше Україна погодила експорт у Йорданію замороженої яловичини, охолодженого м’яса овець, великої рогатої худоби та овець для забою.

Раніше повідомлялося, що курятина в Україні подорожчає через нові податки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Курятина в Україні стрімко подорожчає: у всьому винен закон".