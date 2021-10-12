Новый рынок: Украина будет экспортировать курятину в Иорданию

Украинские производители курятины получили новый рынок сбыта. Соответствующие органы Украины и Иордании утвердили сертификат для поставки продукции.

Сейчас Украина входит в число крупнейших экспортеров курятины, но не собирается останавливаться на достигнутом. Перед нашими производителями открываются новые рынки.

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Сообщается, что Украина может бесперебойно экспортировать курятину даже в случае обнаружения вспышек птичьего гриппа.

Мы решили одну из проблем украинских экспортеров мяса птицы, согласовав новый сертификат с Иорданией. Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойном снабжении продукции из Украины,

– сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Украина согласовала экспорт в Иорданию замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

Ранее сообщалось, что курятина в Украине подорожает из-за новых налогов. Больше об этом читайте в материале Агро 24