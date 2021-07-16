Украина получила возможность экспортировать мясо птицы в Либерию. Странам удалось договориться о сертификате на поставку продукции.

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Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, этот договор открывает перед Украиной широкие перспективы.

Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и совершенно зря. Это большие новые возможности, в том числе для украинских экспортеров. Мы уже открываем эти возможности реальными действиями. Важно, что речь идет, в частности об увеличении экспорта пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью, – заявил он.

Украинцы начали выращивать интересную капусту. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Цветная капуста: в Укране начали выращивать уникальный овощ".