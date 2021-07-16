Україна отримала можливість експортувати м'ясо птиці до Ліберії. Країнам вдалося дійти згоди про сертифікат на постачання продукції.

Цікаво Bosch + BASF: починає роботу спільне підприємство зі smart-землеробства

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цей договір відкриває перед Україною широкі перпективи.

Довгий час країни Африки залишалися поза фокусом зовнішньої політики України, і абсолютно дарма. Це великі нові можливості, зокрема для українських експортерів. Ми вже відкриваємо ці можливості реальними діями. Важливо, що йдеться, зокрема про збільшення експорту харчової продукції із доданою вартістю, – заявив він.

Українці почали вирощувати цікаву капусту. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Кольорова капуста: в Украні почали вирощувати унікальний овоч".