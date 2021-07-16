Україна отримала можливість експортувати м'ясо птиці до Ліберії. Країнам вдалося дійти згоди про сертифікат на постачання продукції.
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Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цей договір відкриває перед Україною широкі перпективи.
Довгий час країни Африки залишалися поза фокусом зовнішньої політики України, і абсолютно дарма. Це великі нові можливості, зокрема для українських експортерів. Ми вже відкриваємо ці можливості реальними діями. Важливо, що йдеться, зокрема про збільшення експорту харчової продукції із доданою вартістю, – заявив він.