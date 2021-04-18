По мнению ассоциации "Укрмаслопром", квотирование экспорта подсолнечного масла для отрасли, которая является экспортноориентированной, может привести к ее уничтожению и не решает вопрос снижения цен на внутреннем рынке.

Предложения о введении в 2021 году квотирования и лицензирования экспорта подсолнечного масла могут привести, как это показывает опыт, к негативным последствиям.

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К этому времени никакие попытки административного вмешательства в регулирование ценовой ситуации на внутреннем рынке не давали положительного результата.

Введение квотирования и лицензирования делает небезосновательные риски развития коррупции при выдаче лицензий и распределены квот. В настоящее время только попытки ввести квотирование и лицензирование экспорта подсолнечного масла привели к паническим настроениям среди производителей и экспортеров данной продукции, что может иметь непредсказуемые последствия для всего масличного рынка, – заявили в ассоциации.

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