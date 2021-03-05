Названная в честь греческого бога Посейдона океаническая посидония фильтрует воду и наполняет ее кислородом. Однако из-за загрязнения и оживленной рыбалки она может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий.

Чтобы спасти луга водорослей, испанский режиссер подводного кино, инструктор по дайвингу и морской биолог разработал специальное приложение.

Важно Рыба в Азовском море под угрозой исчезновения

Легкие Средиземноморья

Океаническая посидония является самой распространенной морской травой в Средиземном море. Она растет на плотно заполненных подземных лугах, которые могут простираться на сотни километров в длину и жить более 100 000 лет. Это еще делает посидонию одним из древнейших организмов на Земле.



Луга водоросли в Средиземном море / Фото nobuhotelibizabay

Эта морская трава невероятно эффективно фильтрует воду, обогащая ее кислородом. Один квадратный километр посидонии способен произвести столько кислорода, сколько 1 гектар тропического леса Амазонки.

Угроза исчезновения

Несмотря на законодательство ЕС по защите этого вида, посидония имеет серьезную угрозу исчезновения в ближайшие несколько десятилетий. За последние несколько лет загрязнение моря неочищенными сточными водами и усиленная рыбалка уничтожили более 30% лугов растения у побережья Форментера в Испании. Такое состояние серьезно угрожает экосистеме Средиземноморья.



Остров Форментера в Испании / Фото ВВС



Посидония очищает воду и наполняет ее кислородом / Фото radioillaformentera

Карта морского дна

Последних 30 лет испанский подводный режиссер, инструктор по дайвингу и морской биолог Ману Сан Феликс занимается спасением этого чрезвычайно полезного растения. Он говорит, что влюбился в посидонию буквально с первого взгляда.

С того времени я полностью предан изучению, съемкам и распространению информации о ценности и необходимости сохранения водоросли, чтобы будущие поколения могли наслаждаться ее многочисленными преимуществами,

– рассказал Сан Феликс.



Ману Сан Феликс 30 лет занимается спасением водоросли / Фото ВВС

В своем дайвинг-центре он составил карты морского дна у берегов Форментеры и разработал приложение, которое показывает расположение лугов водоросли, чтобы лодки могли избежать причала и своими якорями не разрушали подводные луга.