Оператор дикой природы сделал детализированные портреты пчел: невероятные фото

Оператор Джош Форвуд, который специализируется на съемке дикой природы, сделал невероятные портреты одиночных пчел. Его детализированные снимки демонстрируют всю красоту этих важнейших насекомых.

Форвуд надеется, что своими работами он сможет привлечь внимание людей к проблемам одиночных пчел. Говорит, что не нужно их бояться, ведь они вполне послушны и менее склонны к агрессии, поскольку не имеют улья для защиты.

К теме Могут помнить человеческие лица: 6 удивительных фактов о пчелах, которые вы могли не знать

Как возникла идея фотопроекта

Во время карантина Форвуд был вынужден вернуться домой в Великобританию.

Чтобы чем-то себя занять и не скучать, он решил смастерить пчелиный отель.

Таким образом камерамен хотел помочь одиночной популяции пчел, которая борется с потерей среды обитания.

Пчелы – это ключевой вид насекомых, на которые возлагается бессчетное количество растений. Без пчел эти растения не были бы запыленными и могли бы исчезнуть,

– говорит Форвуд.

Он отмечает, что одиночные пчелы на самом деле являются более эффективными опылителями, чем медоносные, и это делает их выживание особенно важным. Построив свой отель для пчел, он установил его в своем саду.

К его радости, к избушке совсем скоро прилетели ее первые жители. Во время наблюдения за пчелами он заметил, что насекомые определенное время отдыхали, оставаясь внутри, а потом снова куда-то летели. В голове Форвуда зародилась идея, и он вооружился камерой с макрообъективом и начал свой фотопроект.

Портреты пчел

Действовать нужно было очень быстро, ведь на все про все у фотографа были считанные секунды. Самое сложное, вспоминает Форвуд, было своевременно расположить камеру, отрегулировать ее высоту, расстояние и фокусировку.

Для кого-то, возможно, эта миссия была бы несбыточной, но только не для профессионального оператора. Поэтому он ловко со всем справлялся и быстро нажимал на пусковой механизм камеры каждый раз, когда пчела залетала в гостеприимный дом. Так на свет появилась невероятная серия детализированных портретов этих трудолюбивых насекомых.

Сейчас оператор завершил работу над своим фотопроектом, но он планирует вернуться к нему снова, как только будет такая возможность.