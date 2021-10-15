Потребность Украины в крахмале оценивают на уровне 12 тысяч тонн в год. Сейчас у нас изготавливают 6 тысяч тонн в год, хотя имеющиеся мощности позволяют изготавливать 40 – 45 тысяч тонн продукции.

Интересно Информаторы и помощники: 5 полезных ресурсов для аграриев

Одним из последних производителей продукции было предприятие "Агроинтех", но уже второй год подряд компания отказалась от производства крахмала.

Также прекратили работу две мощности в Тернопольской области: Товстенькивский крахмальный завод, а также старая линия Самослускивского крохмалезавода в Гусятине.

Сообщается, что вскоре во Львовской области заработает новый завод – "Централ Плейнс Групп Украина" ( "CPG Украина").





Ужгородский селекционер вывел уникальный сорт киви. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Селекционер из Ужгорода вывел уникальный сорт киви".