Потребу України у крохмалі оцінюють на рівні 12 тисяч тонн на рік. Зараз в нас виготовляють 6 тисяч тонн на рік, хоча наявні потужності дозволяють виготовляти 40 – 45 тисяч тонн продукції.

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Одним з останніх виробників продукції було підприємство "Агроінтех", але вже другий рік поспіль компанія відмовилася від виробництва крохмалю.

Також припинили роботу дві потужності у Тернопільській області: Товстеньківський крохмальний завод, а також стара лінія Самослусківського крохмалезавода в Гусятині.

Повідомляється, що незабаром у Львівській області запрацює новий завод – "Централ Плейнс Груп Україна" ("CPG Україна").





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