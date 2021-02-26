Почти половину украинского экспорта составляет готовая продукция, а сырье составляет лишь 35%.

Украина в 2019 году достигла пикового результата экспорта, заработав 50 миллиардов долларов. Из-за пандемии повторить результат не удалось, но экспорт принес в государство 49 миллиардов долларов.

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Сырье составляет 35% нашего экспорта, еще 25% – своеобразные "полуфабрикаты", а готовая продукция занимает 40% (от подсолнечного масла до бытовой техники).

В принятой мировой классификации существует около 5200 видов наименований товаров, 4000 из которых экспортирует и Украины. Это свидетельствует о диверсификации украинской экономики.

Структура экспорта сейчас выглядит так:

зерновые 19,1%;

черные металлы 15,6%;

жиры и масла 11,7%;

машины и оборудование 9,1%.

Кроме того, мы все это время активно продаем руду, продукцию животноводства, химической промышленности, дерево, продукты питания и промышленные товары, такие как мебель и игрушки.

За последние 5 лет главным партнером Украины является Евросоюз. Особенно активно идет торговля с Польшей, Венгрией, Румынией, Германией, Нидерландами, Италией и Испанией. Кроме того, Украина развивает направления Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока.

Украинские пчеловоды сохраняют лидерские позиции. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина – лидер на мировом рынке меда".