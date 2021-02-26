Украина зарабатывает на экспорте 50 миллиардов долларов в год: чем и с кем торгуем
Почти половину украинского экспорта составляет готовая продукция, а сырье составляет лишь 35%.
Источник:Obozrevatel
Украина в 2019 году достигла пикового результата экспорта, заработав 50 миллиардов долларов. Из-за пандемии повторить результат не удалось, но экспорт принес в государство 49 миллиардов долларов.
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Сырье составляет 35% нашего экспорта, еще 25% – своеобразные "полуфабрикаты", а готовая продукция занимает 40% (от подсолнечного масла до бытовой техники).
В принятой мировой классификации существует около 5200 видов наименований товаров, 4000 из которых экспортирует и Украины. Это свидетельствует о диверсификации украинской экономики.
Структура экспорта сейчас выглядит так:
- зерновые 19,1%;
- черные металлы 15,6%;
- жиры и масла 11,7%;
- машины и оборудование 9,1%.
Кроме того, мы все это время активно продаем руду, продукцию животноводства, химической промышленности, дерево, продукты питания и промышленные товары, такие как мебель и игрушки.
За последние 5 лет главным партнером Украины является Евросоюз. Особенно активно идет торговля с Польшей, Венгрией, Румынией, Германией, Нидерландами, Италией и Испанией. Кроме того, Украина развивает направления Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока.
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