Эксперты "Земельной разведки" утверждают: арендаторам не стоит волноваться из-за того, что арендодатель быстро отстранит свой участок и продаст его другому. И приводят ряд аргументов.
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- Действие договора аренды не прекратится после продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, если только это условие не прописано в договоре.
- Арендатор будет иметь преимущественное право на выкуп земельного участка. Без отказа арендатора земельный участок может быть отчужден только в двух случаях: если владелец подарит участок кому-то из близких родственников или если его взыщет банк на погашение ипотеки.
- Арендатор будет иметь преимущество на аукционах: землевладелец сможет продать земельный участок другому лицу, только если оно предложит более высокую цену.
- Землевладелец будет обязан письменно уведомить арендатора о намерении продать участок, отметив его цену и условия продажи.
- Заверяя договора об отчуждении земли, нотариусы должны следить за соблюдением преимущественного права.
- Внесение земли в уставный капитал без согласия арендатора будет невозможно.