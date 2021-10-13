Озимая пшеница: в Украине увеличили площадь посевов
13 октября 2021 , 10:20Читати новину українською
Украинские аграрии продолжают сеять озимую пшеницу. Они делают оптимистичные прогнозы на будущий урожай.
В этом году под озимую пшеницу украинские аграрии выделили 6,6 миллионов гектаров. Это на 9,3% больше, чем было зафиксировано в прошлом году.
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На данный момент удалось засеять 63% отведенных площадей. Первой сев завершила Сумская область – здесь посеяли 163 тысячи гектаров этой культуры.
Больше всего площадей под озимую пшеницу выделили фермеры Запорожской области – 700 тысяч гектаров.
Ранее эксперты сообщали о том, что сейчас увлажнение почвы для сева озимых самое лучшее за последние пять лет.
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