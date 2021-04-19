В этом году пасхальная корзина в среднем подорожает на 15%. Все продукты значительно прибавили в цене.

В 2020 году цена пасхальной корзины в среднем составляла 841 гривну. В этом году она обойдется уже в 971 гривну.

Интересно Молодой картофель вышел на украинские рынки

На 95% выросла цена яиц: десяток стоит 39 гривен против 20 гривен в прошлом году. Домашняя колбаса подорожала на 10,2%, до 130 гривен за полкилограмма. Буженина – на 27,3%, до 140 гривен. Курятина – на 9,1%, до 60 гривен за килограмм. Сало подорожало на 37,5% по сравнению с 2020-м, до 66 гривен. Сыр прибавил в цене 78,7%.

Экономисты прогнозируют, что это еще не предел – некоторые продукты могут подорожать перед Пасхой. Прежде всего речь идет о яйцах, мясной продукции и молочке.

Украина и мир ожидают урожайный рекорд. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Урожай зерновых-2021: мир и Украина в ожидании рекордов".