Пчелы, которые не жалят людей: в Украине разводят уникальных насекомых

Пасечник Владимир Орашкевич, который живет вблизи Бердичева, вывел особенных пчел. Они не агрессивны и не несут пчеловоду никакой угрозы.

Сейчас у пасечника около 50 пчелиных семей, породу которых он вывел сам. Пчеловод уверяет, что работает с насекомыми с 16 лет, и те, с которыми он работает сейчас, никогда не жалили его.

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Они на людей, как видите, не реагируют. Немцы вывели такую породу, и наши тоже выращивают. Лично я 20 лет игрался со своей породой, чтобы мои пчелы не были агрессивными. Они несут хороший мед. Разница лишь в том, что у своих пчел я могу ходить просто в шортах и с дымоходом. Так приятнее за ними ухаживать. К примеру, прихожу я к соседу – а он в костюме и весь облепленный пчелами. Они кусают. Так зачем таких держать? – говорит Владимир.



Пчеловод уверяет, что на вкусовые свойства меда порода пчел не имеет никакого влияния. Урожай меда зависит от температуры: если 18-20 градусов тепла, то растения хорошо выделяют нектар. Если температура выше, то нектар застывает в растении, и для пчел работы стает меньше. Следовательно, в этом году из-за аномальной жары ждать большого урожая меда не стоит.

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