Украинским фермерам и садоводам удалось ворваться на вершину мирового рейтинга производителей малины.
Интересно Украинская голубика хорошо родила и готовится покорять Скандинавию
Ежегодно в Украине производят 35 тысяч тонн малины. 89% этого показателя приходится на хозяйственное выращивание.
Лидерами в рейтинге на данный момент являются Россия, Мексика и Сербия, Польша и США.
Также сообщается, что Украина значительно сократила экспорт ягоды, то есть потреблять больше малины стали сами украинцы. За рубежом нашу продукцию чаще всего покупают в Польше и Латвии.