Украинским фермерам и садоводам удалось ворваться на вершину мирового рейтинга производителей малины.

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Ежегодно в Украине производят 35 тысяч тонн малины. 89% этого показателя приходится на хозяйственное выращивание.

Лидерами в рейтинге на данный момент являются Россия, Мексика и Сербия, Польша и США.

Также сообщается, что Украина значительно сократила экспорт ягоды, то есть потреблять больше малины стали сами украинцы. За рубежом нашу продукцию чаще всего покупают в Польше и Латвии.

Латвийские фермеры пострадали из-за отсутсвия трудовых мигрантов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Латвии из-за ограничений на въезд трудовых мигрантов тонны урожая остались на полях".