Этот сезон оказался неблагоприятным для выращивания арбузов в Украине. Весной обильные дожди и град существенно "потрепали" бахчевые культуры. Некоторым производителям даже пришлось пересевать площади под арбузами. Поэтому в большинстве регионов страны сладкий сезон начнется почти на две недели позже, чем в прошлые годы.

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На днях на рынки Херсонской области поступили первые арбузы ранних сортов. Продают их только единичные производители, цены довольно высокие – на уровне 9-12 гривен за килограмм, что в среднем в 2,7 (!) раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в 10 числах июля-2020 цены на арбузы варьировались в диапазоне 3-5 гривен за килограмм. Причем в дальнейшем цены достаточно быстро снижались, так как арбузов на рынках было более чем достаточным.

Какие прогнозы?

Эксперты EastFruit ожидают, что в текущем сезоне украинские арбузы массово выйдут на рынок после 20 июля. Но дальше прогнозировать не берутся. Обычно в пик сезона – в середине августа – цены на арбузы начинали резко снижаться. Как будет в этом году – пока сказать сложно.

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