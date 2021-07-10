Кондитеры страдают от высоких цен на сахар, поскольку он составляет значительную часть всех изделий. Из-за этого цены на отечественные кондитерские изделия выросли аж на 15 – 20%.

Читайте также Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию

Вместе с тем повышение цен не компенсировало всех потерь, поэтому часть отрасли работает с отрицательной рентабельностью. В результате растет импорт европейских сладостей, в 2021 году показатель вырос аж на 20%.

Также 200 миллионов гривен из-за подорожания сахара потеряли предприятия хлебопекарной отрасли, о потерях заявляют и производители безалкогольных напитков.

Производители просят временно отменить пошлины на импортируемый сахар, чтобы иметь возможность выровнять ситуацию на рынке.

В Украине с помощью агротехнологий установили новый рекорд. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Самый большой полевой герб и инновационные технологии: в Украине зарегистрировали уникальный рекорд".