Сельдерей – довольно интересный продукт, который выгоден для реализации. Чтобы получить хороший урожай, нужно правильно питать растение.

Фермер Дмитрий Гладкий рассказал о специфике питания черешкового сельдерея. Подпитка растений происходит фактически с каждым поливом до конца сентября.

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Перед высадкой рассады или сразу после этого через капельную ленту следует провести санацию почвы от вредных организмов. Первую подкормку растений в открытом грунте проводят удобрением с формулой N18P18K18 нормой 5 килограмм/гектар с добавлением гумата 1 литр/гектар.

Уже через 10 дней после высадки норму удобрения N18P18K18 увеличивают до 10 килограмм/гектар. Затем по мере роста культуры ее увеличивают до 30 килограмм/гектар и добавляют еще мочевину – 15-25 килограмм/гектар. Кроме этого, применяют нитрат кальция и нитрат калия – 5 килограмм/гектар. Подкормку такими удобрениями следует проводить 4 раза за сезон.

В систему питания сельдерея включаем еще и биологические препараты ПМК-У с добавлением гумата. Корневое питание проводим пропорции 2:1 литр/га, трехкратным внесением, а внекорневую подкормку – 2:0,5 литр/гектар, примерно 3-4 раза в течение вегетационного периода. То есть питание растений происходит фактически с каждым поливом до третьей декады сентября, – уточнил Дмитрий Гладкий.

В этом году фермерам могут помешать тяжелые погодные условия. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украине прогнозируют аномальную весну: чего ждать фермерам".