Поздний сев подсолнечника приводит к потере урожая, – агроном

Довольно часто можно услышать мнение, что поздний сев подсолнечника убережет растения от многих болезней. Но потери от слишком позднего сева могут быть опаснее потерей от болезней.

Агроном СПК "Дружка" из Одесской области Георгий Кириллов заметил, что в южном регионе подсолнечник нужно сеять вовремя, всходы нужно получить в начале апреля.

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Если с севом опоздать, то жара резко снизит защитный потенциал растений, и в итоге потери будут значительно больше, чем от определенной болезни.

Поэтому лучше лишний раз обработать фунгицидами, чем избегать какой-то болезни в упомянутый способ – так значительно проще и выгоднее, – убежден агроном.

В итоге удачно подобранное время сева и хорошая защита растений станут залогом хорошего урожая.

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