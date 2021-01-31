Цены на продовольственные культуры в Украине: что подорожало и подешевело
Закупочные цены на основные продовольственные культуры в Украине продолжают расти, свидетельствуют данные информпортала АПК Украины.
Источник: Аgronews
По состоянию на конец января-2021 по сравнению с декабрем-2020, подорожали большинство продовольственных культур (данные без учета НДС).
Обратите внимание! Украина уступила лишь США в экспорте зерновых
Пшеница:
- 2 класс – 8,351 тысяч гривен за тонну – на 62 гривны
- 3 класс – 8,276 млн грн/т – на 63 грн
- 4 класс – 8,128 млн грн/т – на 63 грн
Другие культуры:
- соя – 17,272 млн грн/т – на 85 грн
- кукуруза – 7,517 млн грн/т – на 84 грн
- ячмень – 7,377 млн грн/т – на 80 грн
- гречка – 19,271 млн грн/т – на 60 грн
Бесспорным лидером по росту закупочных цен является подсолнечник: его средняя стоимость составляет 20,243 млн грн/т, что на 118 гривен дороже, чем в прошлом году.
Из основных культур подешевела только рожь – ее стоимость 5,413 млн грн/т, что на 11 грн дешевле, чем в 2020-м.
Подорожание и неурожай
Одна из причин того, что подорожали основные продовольственные культуры – неблагоприятные погодные условия в 2020 году. Так, по подсчетам экспертов, из-за теплой бесснежной зимы Украина потеряла 568,2 гектара озимых культур и миллионы долларов на экспорте продукции. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Украина потеряла миллионы тонн зерна из-за погоды".
Источник: 24 канал
Поделиться новостью