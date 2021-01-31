Закупочные цены на основные продовольственные культуры в Украине продолжают расти, свидетельствуют данные информпортала АПК Украины.

Источник: Аgronews

По состоянию на конец января-2021 по сравнению с декабрем-2020, подорожали большинство продовольственных культур (данные без учета НДС).

Обратите внимание! Украина уступила лишь США в экспорте зерновых

Пшеница:

2 класс – 8,351 тысяч гривен за тонну – на 62 гривны

3 класс – 8,276 млн грн/т – на 63 грн

4 класс – 8,128 млн грн/т – на 63 грн

Другие культуры:

соя – 17,272 млн грн/т – на 85 грн

кукуруза – 7,517 млн ​​грн/т – на 84 грн

ячмень – 7,377 млн ​​грн/т – на 80 грн

гречка – 19,271 млн грн/т – на 60 грн

Бесспорным лидером по росту закупочных цен является подсолнечник: его средняя стоимость составляет 20,243 млн грн/т, что на 118 гривен дороже, чем в прошлом году.

Из основных культур подешевела только рожь – ее стоимость 5,413 млн грн/т, что на 11 грн дешевле, чем в 2020-м.

Подорожание и неурожай

Одна из причин того, что подорожали основные продовольственные культуры – неблагоприятные погодные условия в 2020 году. Так, по подсчетам экспертов, из-за теплой бесснежной зимы Украина потеряла 568,2 гектара озимых культур и миллионы долларов на экспорте продукции. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Украина потеряла миллионы тонн зерна из-за погоды".