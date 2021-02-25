В 2020 году Украина импортировала вдвое больше мясо-колбасных изделий, чем годом ранее.

В последние годы Украина значительно нарастила импорт мясо-колбасных изделий. В 2020 году импорт колбас вырос до показателя 4,7 тысяч тонн, что в 12 раз превышает показатель пятилетней давности и вдвое – 2019 года.

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Интересно, что несмотря на это доля импортируемых колбас в общем предложении на украинском рынке остается незначительной – всего 1,4%.

Основными поставщиками мясо-колбасных изделий в Украине являются европейские страны. И если по объемам безусловно лидирует Польша (73%), то в денежном эквиваленте первое место занимает Испания (43%). Это свидетельствует об импорте из Испании более деликатесной группы, которой известна эта страна, – отметила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Экспорт колбасных изделий из Украины также растет, однако его объемы по сравнению с импортом значительно меньше. В 2020 году было экспортировано 1,4 тысяч тонн, что в 2,6 раза выше показателя предыдущего года.

Основными странами-покупателями украинских колбас в 2020 году были Нигерия (25%), Грузия (21%), Азербайджан (13%), Иордания (11%) и Молдова (5%).

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