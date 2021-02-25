Українська картопля може скласти конкуренцію на експортному ринку, але для цього продукції треба відповідати стандартам ЄС.

У травні 2019 року Держпродспоживслужба отримала лист від представництва України в Європейському Союзі, в якому були зазначені рекомендації Єврокомісією для зняття обмежень для української картоплі.

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Серед них була вимога гармонізувати європейське фітосанітарне законодавство в галузі картоплярства, а також опанувати механізм встановлення ділянок, вільних від карантинних організмів.

Україна отримала список із 28 карантинних організмів, які мають бути відсутніми на полях господарств, що вирощуватимуть продукцію для ЄС. За останні 3 роки Україна підтвердила фітосанітарну бездоганність на 4643 гектарах промислових насаджень картоплі.

Окрім того, виробникам вдалося зменшити кількість карантинних організмів, типових для України. Коли відсутність карантинних організмів буде підтверджена технічною документацією, свій візит нанесуть експерти з ЄС, які мають підтвердити усі результати.

Деякі овочі можна виростити навіть з відрізаних коренів. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Вони знову ростуть: 6 овочів, які можна відростити з відрізаних коренів".