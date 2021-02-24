Україна – лідер на світовому ринку меду
Українським бджолярам вдалося оновити рекорд експорту меду за останні три роки.
Джерело:Державна митна служба України
У минулому році Україна оновила трирічний рекорд з експорту меду. Цього року наші бджолярі продовжують лідирувати на світовому ринку цієї продукції.
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У минулому році поставки українського меду виросли більш ніж на 45 % у порівнянні з попереднім роком – до 80,8 тисяч тонн. Валютний дохід збільшився на 27 % – до 139 мільйонів доларів.
Україна стала топ-постачальником меду в ЄС. Регіон закупив в нашій країні близько третини всього свого імпорту.
Найбільшими ринками збуту українського меду в минулому році стали:
- Польща – 26 %,
- Німеччина – 18,8 %.
- США – 9,7 %.
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