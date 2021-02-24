Українським бджолярам вдалося оновити рекорд експорту меду за останні три роки.

У минулому році Україна оновила трирічний рекорд з експорту меду. Цього року наші бджолярі продовжують лідирувати на світовому ринку цієї продукції.

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У минулому році поставки українського меду виросли більш ніж на 45 % у порівнянні з попереднім роком – до 80,8 тисяч тонн. Валютний дохід збільшився на 27 % – до 139 мільйонів доларів.

Україна стала топ-постачальником меду в ЄС. Регіон закупив в нашій країні близько третини всього свого імпорту.

Найбільшими ринками збуту українського меду в минулому році стали:

Польща – 26 %,

Німеччина – 18,8 %.

США – 9,7 %.

Україна могла б стати хорошим експортером часнику, але просто викидає продукцію. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Часник як сміття: щороку продукції викидають на 4,5 мільярди гривень".