В южных и центральных областях страны много хозяйств уже вывели на поля посевную технику. В западных регионах ситуация хуже – зима никак не проходит.

На западе страны природа преподносит аграриям неприятные "сюрпризы" в виде обильного дождя со снегом и минусовых ночных температур. Хотя пока полевые перспективы вырисовываются достаточно радужные.

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Озимой пшеницы под урожай-2021 в стране посеяли больше, чем годом ранее. Яровуй посеют, как всегда – 150-170 тысяч гектаров. Общая площадь должна составлять 6 миллионов 860 тысяч гектаров. В прошлом году было на 100 тысяч гектаров меньше.

Но это все предыдущие прогнозы. Подробнее ситуация прояснится ближе к жатве. Ведь свои коррективы в планы аграриев может внести даже поздняя весна. Яровой ячмень любит, чтобы его посеяли как можно раньше, как только сошел снег, а в этом году подходящая для полевых работ погода наступила поздно. Сейчас ожидается резкое потепление, не в пользу ячменя и гороха – слишком узкое окно для сева. В таком случае ячмень могут несколько не досеять, отдав предпочтение более поздним теплолюбивым культурам – кукурузе или подсолнечнику.

Украинская пшеница резко подорожала. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Падение цены на пшеницу достигло рекорда".