Картоплярам виділили компенсації: на які гроші розраховувати
Українські картоплярі отримали втішні новини. Нова програма держпідтримки професійного картоплярства передбачає часткову компенсацію вартості насіння, обладнання для доробки та будівництва сховищ.
Джерело:Міністерство економіки
Програма картоплярства увійшла в перелік програм, якими Кабінет міністрів доповнив державну підтримку сільгоспвиробників на 2021 рік.
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Фінансова підтримка розвитку галузі картоплярства передбачена в розмірі 60 мільйонів гривень.
Гроші виділятимуть на часткову компенсацію (до 50%) вартості насіння картоплі, обладнання для доробки та передреалізаційної підготовки картоплі, будівництва об’єктів із зберігання картоплі.
Також овочівники можуть розраховувати на часткову компенсацію (до 50%) вартості встановлення крапельного зрошення та техніки і обладнання для зрошувальних систем.
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