В то же время о дикамбе распространяется странный миф – якобы позднее внесение гербицидов на основе этого вещества может негативно повлиять на растение, в частности, привести к скручиванию листьев. А это, в свою очередь, помешает развитию культуры и в перспективе значительно снизит ее урожайность.

Агро24 в этом материале опровергнет слухи о дикамбе, расскажет о механизме ее действия, а также посоветует эффективный гербицид для защиты кукурузы.

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Дикамба – путь к признанию

О мощном влиянии дикамбы на растения ученые узнали еще в начале 1940-х годов во время лабораторных экспериментов. Но серьезная разработка препарата (по понятным причинам) началась лишь в 1960-х. Новые исследования и испытания в полях показали: сорняки активно поглощают это вещество через листья и корни, стремительно растут – после чего быстро погибают из-за недостатка питательных веществ и сильного гормонального дисбаланса. Внешние проявления этого процесса выглядят так: стебли удлиняются, листья скручиваются, вянут и отмирают. При этом злаки остаются нечувствительными к дикамбе, которая равномерно распределяется по всему растению и вскоре разрушается. Также значительная ее часть выделяется в окружающую среду из корневой системы.

После многолетней работы и серии усовершенствований производители наконец начали серийный выпуск долгожданного препарата дикамба, который применялся как гербицид листового и почвенного действия против сорняков на посевах зерновых культур, в садоводстве, на лугах и газонах. Особую популярность он приобрел в США. В частности, гербицид Clarity® на основе дикамбы проявил себя как эффективный защитник кукурузы. Он обеспечивает жесткий контроль широкого спектра сорняков, хорошо работает в различных погодных условиях и безопасен для культуры.

Очевидная разница

Также в США исследовали и проанализировали, какой стресс испытывает растение после позднего внесения дикамбы – в частности, как это влияет на скручивание листьев.

Вашему вниманию сравнительные фото, сделанные учеными Университета Небраски.

На первом – кукуруза, которая получила гидротермический стресс; на втором – кукуруза после позднего внесения дикамбы (высота растения больше 90 сантиметров). Разница, как видим, очевидна и существенна.

Гидротермический стресс Позднее внесение дикамбы

(высота кукурузы > 90 см)

Причины гидротермического стресса могут быть разные – например, недостаток влаги или солнечного света при высоких температурах. Подобные условия довольно типичны для нашего нестабильного климата, поэтому кукуруза и другие культурные растения регулярно страдают от такого стресса и имеют проблемы с развитием. А вот позднее внесение дикамбы не наносит им вреда и не влияет на урожайность.

Безопасная дикамба

Об отсутствии тенденции к снижению урожайности от позднего внесения дикамбы, а также от увеличения нормы ее использования свидетельствует и украинский опыт, базирующийся на примере данных о популярных препаратах Стеллар® и Стеллар® Плюс (их действующие вещества – дикамба + топрамезон).



Показатель спелости (ФАО) – ось Х и прибавка или потеря урожайности от позднего внесения – ось Y

Величина ФАО и размер прибавки не зависят друг от друга и являются случайными, то есть прибавка отражает лишь статистическое варьирование, вызванное неравномерностью посевов, не связанное со временем внесения Стеллар® Плюс. Это показывает величина коэффициента корреляции, который в данном исследовании очень близок к нулю (0 = отсутствие связи, 1 = прямая связь, -1 = обратная связь)

Особое внимание аграриям стоит обратить на гербицид Стеллар® Плюс – это улучшенная версия очень популярного в свое время Стеллар®, так сказать, следующий этап эволюции продукта.

Обновленный, мощный, удобный в использовании послевсходовый гербицид на кукурузе, который за одно внесение обеспечит контроль всех сорняков в течение сезона.

Преимущества препарата

Новая улучшенная формуляция, снижение затрат на логистику

Широкий спектр действия на сорняки

Эффективно уничтожает надземную часть ваточника сирийского

Быстрый визуальный эффект

Имеет длительное почвенное действие благодаря топрамезону (защита в течение всего сезона)

Новая формуляция Стеллар® Плюс содержит все необходимые составляющие, в частности, встроенный адъювант. Главное действующее вещество – топрамезон – имеет выраженное грунтовое действие, что, как отмечалось выше, дает растениям длительную защиту. А знакомая нам дикамба уничтожает более 200 видов сорняков.

Стеллар® Плюс максимально удобен в использовании – его не нужно дополнительно смешивать с прилипателем или рассчитывать объемы и концентрацию смеси. Препарат уже готов к использованию, поэтому аграрии могут уменьшить затраты на логистику и увеличить производительность опрыскивателя.

Подробнее о Стеллар® Плюс и других препаратах BASF читайте на официальном сайте компании.