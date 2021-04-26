В то же время о дикамбе распространяется странный миф – якобы позднее внесение гербицидов на основе этого вещества может негативно повлиять на растение, в частности, привести к скручиванию листьев. А это, в свою очередь, помешает развитию культуры и в перспективе значительно снизит ее урожайность.
Агро24 в этом материале опровергнет слухи о дикамбе, расскажет о механизме ее действия, а также посоветует эффективный гербицид для защиты кукурузы.
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Дикамба – путь к признанию
О мощном влиянии дикамбы на растения ученые узнали еще в начале 1940-х годов во время лабораторных экспериментов. Но серьезная разработка препарата (по понятным причинам) началась лишь в 1960-х. Новые исследования и испытания в полях показали: сорняки активно поглощают это вещество через листья и корни, стремительно растут – после чего быстро погибают из-за недостатка питательных веществ и сильного гормонального дисбаланса. Внешние проявления этого процесса выглядят так: стебли удлиняются, листья скручиваются, вянут и отмирают. При этом злаки остаются нечувствительными к дикамбе, которая равномерно распределяется по всему растению и вскоре разрушается. Также значительная ее часть выделяется в окружающую среду из корневой системы.
После многолетней работы и серии усовершенствований производители наконец начали серийный выпуск долгожданного препарата дикамба, который применялся как гербицид листового и почвенного действия против сорняков на посевах зерновых культур, в садоводстве, на лугах и газонах. Особую популярность он приобрел в США. В частности, гербицид Clarity® на основе дикамбы проявил себя как эффективный защитник кукурузы. Он обеспечивает жесткий контроль широкого спектра сорняков, хорошо работает в различных погодных условиях и безопасен для культуры.
Очевидная разница
Также в США исследовали и проанализировали, какой стресс испытывает растение после позднего внесения дикамбы – в частности, как это влияет на скручивание листьев.
Вашему вниманию сравнительные фото, сделанные учеными Университета Небраски.
На первом – кукуруза, которая получила гидротермический стресс; на втором – кукуруза после позднего внесения дикамбы (высота растения больше 90 сантиметров). Разница, как видим, очевидна и существенна.
Гидротермический стресс Позднее внесение дикамбы
(высота кукурузы > 90 см)
Причины гидротермического стресса могут быть разные – например, недостаток влаги или солнечного света при высоких температурах. Подобные условия довольно типичны для нашего нестабильного климата, поэтому кукуруза и другие культурные растения регулярно страдают от такого стресса и имеют проблемы с развитием. А вот позднее внесение дикамбы не наносит им вреда и не влияет на урожайность.
Безопасная дикамба
Об отсутствии тенденции к снижению урожайности от позднего внесения дикамбы, а также от увеличения нормы ее использования свидетельствует и украинский опыт, базирующийся на примере данных о популярных препаратах Стеллар® и Стеллар® Плюс (их действующие вещества – дикамба + топрамезон).
Показатель спелости (ФАО) – ось Х и прибавка или потеря урожайности от позднего внесения – ось Y
Величина ФАО и размер прибавки не зависят друг от друга и являются случайными, то есть прибавка отражает лишь статистическое варьирование, вызванное неравномерностью посевов, не связанное со временем внесения Стеллар® Плюс. Это показывает величина коэффициента корреляции, который в данном исследовании очень близок к нулю (0 = отсутствие связи, 1 = прямая связь, -1 = обратная связь)
Особое внимание аграриям стоит обратить на гербицид Стеллар® Плюс – это улучшенная версия очень популярного в свое время Стеллар®, так сказать, следующий этап эволюции продукта.
Стеллар® Плюс
Обновленный, мощный, удобный в использовании послевсходовый гербицид на кукурузе, который за одно внесение обеспечит контроль всех сорняков в течение сезона.
Преимущества препарата
- Новая улучшенная формуляция, снижение затрат на логистику
- Широкий спектр действия на сорняки
- Эффективно уничтожает надземную часть ваточника сирийского
- Быстрый визуальный эффект
- Имеет длительное почвенное действие благодаря топрамезону (защита в течение всего сезона)
Новая формуляция Стеллар® Плюс содержит все необходимые составляющие, в частности, встроенный адъювант. Главное действующее вещество – топрамезон – имеет выраженное грунтовое действие, что, как отмечалось выше, дает растениям длительную защиту. А знакомая нам дикамба уничтожает более 200 видов сорняков.
Стеллар® Плюс максимально удобен в использовании – его не нужно дополнительно смешивать с прилипателем или рассчитывать объемы и концентрацию смеси. Препарат уже готов к использованию, поэтому аграрии могут уменьшить затраты на логистику и увеличить производительность опрыскивателя.