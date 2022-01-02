Как правильно пересадить орхидею в горшок, когда это нужно делать и какие основные моменты ухода за ней следует учесть после пересадки – узнайте в нашей статье.

Читайте также Помидоры со вкусом меда: как выращивать уникальный овощ

Зачем пересаживать растение

Если приобретенное растение выглядит здоровым и крепким, тогда в пересадке оно не нуждается. Нормальные корни орхидеи имеют цвет от белого, светло-серого до ярко-зеленого, при этом на ощупь они плотные и жесткие.

Окрас зависит от того, насколько они близко находятся к стенке горшка и получают ли солнечный свет. Те, что расположены ближе, будут зеленого цвета (особенно после полива), а в глубине – более светлого.

Пересаживают растение, которое "переросло" горшок и буквально "выпрыгивает" из него. Если это не сделать, то могут начать портиться корни, орхидея может приостановить свой рост. Также обновлять субстрат необходимо в связи с оседанием солей от полива водопроводной водой и избытка удобрений.

Кроме того, новое растение рекомендуется пересаживать начинающим цветоводам, если они обнаружили внутри вазона влагосодержащие компоненты (например, мох) и еще не умеют вычислить, как быстро высыхает субстрат. В рассадниках сеянцы орхидей выращивают в сфагнуме. Но с течением времени мох спрессовывается, становится плотным, дольше просыхает, что ограничивает циркуляцию воздуха и провоцирует загнивание корней и их отмирание.

Когда наступает время для пересадки

Плановые пересадки орхидеи желательно производить каждые 2 – 3 года и выбирать для этой цели раннюю весну.

Многие сразу стараются пересаживать только что приобретенные цветущие растения. Важно учитывать, что любая пересадка (даже методом перевалки) – стресс для растения. Она может скинуть свои цветы. Поэтому по возможности лучше отложить этот момент как минимум на несколько недель, подождать, когда растение станет выпускать новые листья, корни.

Кроме того, орхидеи не рекомендуется пересаживать в стадии покоя, зимой или осенью, во время образования цветоносов.

Орхидея / Фото Unsplash

Основные признаки, что пришло время для пересадки орхидеи:

в горшке появилось много свободного места, орхидея неплотно в нем закреплена;

есть признаки заражения субстрата вредителями;

появился запах сырости, плесени;

субстрат почти полностью осел и смялся;

горшок стал тяжелее после полива чем раньше;

внутренние стенки вазона покрыты плесенью или зеленым налетом;

листья орхидеи начали терять тургор;

растению не хватает места в прежнем горшке;

корни начали загнивать, они сплющились, потеряли свою плотность и изменили цвет на коричневый;

имеются погрешности первичной посадки (например, был использован неподходящий субстрат, стебель слишком углублен, габариты горшка не соответствуют объему корневища).

Что нужно подготовить для переселения цветка

Сначала нужно разобраться, как правильно пересадить орхидею, а затем подготовить соответствующий горшок, субстрат, нож или ножницы/секатор, древесный уголь или молотую корицу. Рабочее место лучше застелить клеенкой, а чтобы не запачкать руки можно надеть латексные перчатки.

Выбор горшка

Рекомендуется высаживать орхидеи в прозрачные пластиковые горшки, и тому есть несколько пояснений. Во-первых, тогда к корням тоже будет поступать свет, и они смогут участвовать в процессе фотосинтеза (поменяет свою окраску на зеленый), который важен для общего развития растения. Во-вторых, за орхидеей в прозрачном горшке гораздо проще следить, можно вовремя выявить загнивание корней, порчу субстрата и начало различных заболеваний.

Обязательно нужно убедиться, что на дне горшка достаточно дренажных отверстий. Если их мало, вооружитесь нагретым на огне шилом/отверткой и сделайте дополнительные.

Крайне важно подобрать оптимальный размер горшка, поскольку в слишком большом горшке орхидея может сгнить, а в слишком маленьком она перестанет расти. Выходить следует из того, что в нем должна вмещаться корневая система и остаться немного места для роста. Обычно размер горшка должен быть больше предыдущего максимум на 2 см в диаметре (при условии, что пересадка производится, поскольку растение "переросло" свой вазон).

Подготовка субстрата

Не стоит сажать орхидеи в почву, предназначенную для других растений. Иначе корни этого нежного цветка со временем начнут загнивать.

Помните, что природные условия обитания орхидеи – другие деревья. Поэтому идеальным вариантом станет сосновая кора. Можно использовать готовую смесь из коры и небольшого содержания древесного угля, сфагнума, перлита, кокосовых чипсов, верхового торфа.

Если есть желание, подготовить кору для орхидеи можно и самостоятельно, но это очень хлопотное занятие. Ее нужно собрать с упавших деревьев, порезать секатором на небольшие кусочки, отварить несколько часов, а когда растение будет посажено – пролить горшок противогрибковыми препаратами.

При выборе субстрата важно отталкиваться от условий вашего жилья: влажности воздуха, температуры. Вспомните, какие условия в оранжереях и теплицах, где такие растения хорошо растут. Если в помещении не душно, достаточно влажности воздуха, то можно использовать одну кору, если наоборот душно и сухо, тогда лучше добавить влагозадерживающие компоненты: сфагнум, кокосовые чипсы, кокосовое волокно. Их должно быть до 1/3 от общего объема субстрата. Причем сфагнум лучше намочить и разместить сверху горшка, не закрывая стебель орхидеи, он удержит влагу и сможет предотвратить оседание солей корней из-за жесткой воды.

Некоторые опытные цветоводы пересаживают орхидеи в сплошной мох, но новичкам лучше так не поступать.

Посадка растения в новый горшок

Итак, когда вы подготовили все необходимое, приступайте к действиям.

Достаньте растение из старого горшка. Если корни растения вытянулись в дренажные отверстия, тогда лучше разрезать горшок ножницами. Важно действовать максимально осторожно, чтобы не повредить корневую систему. Отряхните растение от старого субстрата. Если какие-нибудь кусочки коры не отделяются без физического усилия, не трогайте их во избежание повреждений.

Отряхните растение от старого субстрата / Фото ogorod

Осмотрите корни. Удалите подгнившие, отмершие участки с помощью ножниц, секатора или острого ножа. Предварительно нужно обработать инструменты спиртом или другим дезинфицирующим средством. Места среза лучше обработать толченым активированным углем или молотой корицей. Ни в коем случае не используйте для этого зеленку или спиртовые растворы.

Удалите гнилые, отмершие участки с помощью ножниц / Фото procvety

В процессе первой пересадки вы можете обнаружить ком спрессованного торфа или мха, его нужно осторожно удалить.

В процессе первой пересадки вы можете обнаружить ком спрессованного торфа / Фото gileya.kherson

Оставьте орхидею просохнуть на воздухе на несколько часов и переходите к ее посадке. На дно горшка насыпьте немного коры. Поместите корневую систему внутрь и начинайте засыпать вазон, проталкивая субстрат пальцами. Иногда слегка встряхивайте горшок или постучите по его стенкам, чтобы постепенно заполнить все пространство. Важно не углублять растение слишком сильно, но при этом оно не должно шататься в горшке.

Важно не углублять растение слишком сильно / Фото ogorod

Для лучшего удержания влаги и предотвращения оседания солей в субстрате можно обложить растение по краям горшка слегка смоченным сфагнумом или кокосовым волокном. Эти субстраты отлично стимулируют рост корней.

Можно обложить растение по краям горшка слегка смоченным сфагнумом / Фото orchidsworld

Уход после пересадки

После пересадки лучше несколько дней не поливать цветок, чтобы микротравмы на корнях затянулись. Делать подкормку лучше через месяц.

Полив и влажность

Частота полива зависит от многих факторов: температуры и влажности воздуха в комнате, размера горшка, состава субстрата. Между поливами горшок должен полностью просыхать.

Определить то, что пора поливать растение можно по весу горшка, он должен стать более легким. Но для новичков обычно рекомендуют использовать систему палочек. Как она работает? В горшок, поближе к его центру, втыкают палочку и оставляют на пару часов. Затем достают и по ее влажности определяют состояние субстрата.

Поливать растение лучше всего погружением на 10-30 минут в тазик, наполненный водой, на 1/3 горшка. Тогда корни получают достаточно влаги.

Обратите внимание! Орхидеи – тропические растения, поэтому им важна влажность воздуха. А ведь в их естественных условиях проживания этот показатель достигает 90 – 100%. Торопимся успокоить: комнатные гибриды приспособлены к влажности воздуха на уровне 40 – 60%. Проблема в том, что в период отопительного сезона этот важный показатель в квартирах/домах нередко падает до критической отметки в 20%.

Признаки того, что орхидее некомфортно из-за слишком сухого воздуха:

кончики листьев желтеют и подсыхают;

бутоны желтеют и опадают;

падает тургор листья;

затягивается перерыв между фазами цветения;

растение смотрится вяло.

Чтобы увеличить влажность воздуха можно приобрести увлажнитель или парогенератор, развешивать на батареях мокрые полотенца, орошать пространство возле орхидеи из пульверизатора (но очень осторожно, не попадая на самое растение) или увлажнять сфагнум, расположенный по краю горшка. Также можно поместить орхидею во флорариум или установить горшок в поддон, наполненный водой, на керамзит или гальку. В последнем случае важно, чтобы вазон и корни растения не касались воды.

Надо обеспечить растениям хорошую вентиляцию / Фото Pexels

Кроме того, нужно обеспечить растениям хорошую вентиляцию, это поможет избежать грибковых инфекций. С этой целью регулярно проветривайте помещение (не в минусовую температуру). Еще можно установить рядом бытовой вентилятор и включать его на маленьких оборотах, направляя поток воздуха чуть выше растений или чуть-чуть в сторону.

Температурный режим и освещение

Свет очень важен для орхидей, но только рассеянный. Восточные окна – идеальный вариант, а в случае южных – растение, скорее всего, придется притенять. Что касается северных и западных окон, то может потребоваться дополнительная подсветка. Но важно помнить, что эти растения не любят перегрева своих тканей, даже под лампой. Орхидеи могут получать ожоги на листьях не из-за воздействия света, а из-за слишком высоких температур.

Предельные температуры, при которых орхидеи в помещении могут выживать, составляют от +12 до +42˚С. При более низких температурных показателях растение замерзнет, а при более высоких – погибнет от жары из-за теплового удара. Большинство орхидей может выдержать некоторое время критические показатели температуры, но только в условиях сухости.

Также важно учитывать вид орхидеи при подборе температурного режима. Если речь идет о фаленопсисах (наиболее популярных), то летом для них оптимальными значениями будут +25 – 28˚С, а зимой – +18 – 23˚С. При этом температурные колебания днем и ночью предпочтительны в пределах 7˚С. Для большинства орхидей крайне важно наличие этого перепада, благодаря которому происходит закладка побегов и бутонов. Поэтому эти цветы часто выращивают на утепленной лоджии.