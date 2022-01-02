Як правильно пересадити орхідею в горщик, коли це потрібно робити та які основні моменти в догляді за нею слід врахувати після пересадки – дізнайтеся в матеріалі.

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Навіщо пересаджувати рослину

Якщо придбана рослина виглядає здоровою та міцною, тоді пересадки вона не потребує. Нормальні коріння орхідеї мають колір від білого, світло-сірого до яскраво-зеленого, при цьому на дотик вони щільні й тверді.

Забарвлення залежить від того, наскільки вони близько знаходяться до стінки горщика та отримують сонячне світло. Ті, що розташовані ближче, будуть зеленого кольору (особливо після поливу), а в глибині – світлішого.

Пересаджують рослину, яка "переросла" горщик і буквально "вистрибує" з нього. Якщо цього не зробити, то може почати псуватися коріння, орхідея призупинить свій ріст. Також оновлювати субстрат необхідно у зв'язку з осіданням солей від поливу водопровідною водою, надлишку добрив.

Крім того, нову рослину рекомендується пересаджувати початківцям квітникарям, якщо вони виявили всередині вазона вологомісткі компоненти (наприклад, мох) і ще не вміють розраховувати те, як швидко висихає субстрат. У розсадниках сіянці орхідей вирощують у сфагнумі. Але з часом мох спресовується, стає щільним, довше просихає, що обмежує циркуляцію повітря і провокує загнивання коренів та їх відмирання.

Коли настає час для пересадки

Планові пересадки орхідеї бажано робити кожні 2 – 3 роки та вибирати для цієї мети ранню весну.

Багато хто відразу прагне пересаджувати щойно придбані квітучі рослини. Важливо враховувати, що будь-яка пересадка (навіть методом перевалки) – стрес для рослини. Орхідея може скинути свої квіти. Тому за можливості краще відкласти цей момент як мінімум на кілька тижнів, почекати, коли рослина почне випускати нові листя, коріння.

Як пересадити орхідею / Фото Unsplash

Крім того, орхідеї не рекомендується пересаджувати в стадії спокою, взимку або восени, під час утворення квітконосів.

Основні ознаки, що настав час для пересадки орхідеї:

в горщику з'явилося багато вільного місця, орхідея нещільно в ньому закріплена;

є ознаки зараження субстрату шкідниками;

з'явився запах вогкості, цвілі;

субстрат майже повністю осів і зім'явся;

горщик став важчим після поливу;

внутрішні стінки вазона покриті цвіллю або зеленим нальотом;

листя орхідеї почали втрачати тургор;

рослині не вистачає місця в колишньому горщику;

коріння почало загнивати, воно сплющилося, втратило свою щільність і змінило колір на коричневий;

є похибки первинної посадки (наприклад, був використаний невідповідний субстрат, стебло надто заглиблене, габарити горщика не відповідають обсягу кореневища).

Що потрібно підготувати для пересадки квітки

Спочатку потрібно розібратися, як правильно пересадити орхідею, а потім підготувати відповідний горщик, субстрат, ніж або ножиці, деревне вугілля або мелену корицю. Робоче місце краще застелити клейонкою, а щоб не забруднити руки, можна надіти латексні рукавички.

Вибір горщика

Рекомендується висаджувати орхідеї в прозорі пластикові горщики, і тому є кілька пояснень. По-перше, тоді до коріння теж буде надходити світло, і воно зможе брати участь у процесі фотосинтезу (змінить своє забарвлення на зелене), який є важливим для загального розвитку рослини. По-друге, за орхідеєю в прозорому горщику набагато простіше стежити, можна вчасно виявити загнивання коренів, псування субстрату й початок різних захворювань.

Обов'язково потрібно переконатися, що на дні горщика є достатньо дренажних отворів. Якщо їх мало, тоді озбройтеся нагрітим на вогні шилом чи викруткою і зробіть додаткові.

Вкрай важливо підібрати оптимальний розмір горщика, оскільки в занадто великому вазоні орхідея може згнити, а в занадто маленькому вона перестане рости. Виходити треба з того, що в ньому повинна поміститися коренева система і залишитися трохи місця для зростання. Зазвичай розмір горщика повинен бути більше попереднього максимум на 2 см в діаметрі (за умови, що пересадка проводиться після того, як рослина "переросла" свій вазон).

Підготовка субстрату

Не варто садити орхідеї в ґрунт, призначений для інших рослин. Інакше коріння цієї ніжної квітки з часом почне загнивати.

Пам'ятайте, що природні умови проживання орхідеї – інші дерева. Тому ідеальним варіантом стане соснова кора. Можна використовувати вже готову суміш із кори й невеликого вмісту деревного вугілля, сфагнуму, перліту, кокосових чипсів, верхового торфу.

Якщо є бажання, підготувати кору для орхідеї можна і самостійно, але це дуже клопітке заняття. Її потрібно зібрати з повалених дерев, порізати на невеликі шматочки, відварити кілька годин, а коли рослина буде посаджена – пролити горщик протигрибковими препаратами.

Під час обрання субстрату важливо враховувати особливості вашого помешкання: вологості повітря та температури. Згадайте, які умови в оранжереях і теплицях, де такі рослини добре ростуть. Якщо в приміщенні не спекотно, достатня вологість повітря, то можна використовувати одну кору, якщо навпаки спекотно та сухо, тоді краще додати вологозатримуючі компоненти: сфагнум, кокосові чипси, кокосове волокно. Їх має бути до 1/3 від загального обсягу субстрату. Тоді сфагнум найкраще намочити та розмістити зверху горщика, не закриваючи стебло орхідеї, він утримає вологу і зможе запобігти осіданню солей на коренях через жорстку воду.

Деякі досвідчені квітникарі пересаджують орхідеї в суцільний мох, але новачкам краще так не робити.

Посадка рослини в новий горщик

Отже, коли ви підготували все необхідне, приступайте до дій.

Дістаньте рослину зі старого горщика. Якщо коріння орхідеї витягнулося в дренажні отвори, тоді краще розрізати горщик ножицями. Важливо діяти максимально обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. Обтрусіть рослину від старого субстрату. Якщо якісь шматочки кори не відокремлюються без фізичного зусилля, не чіпайте їх, щоб уникнути пошкоджень.

Обтрусіть рослину від старого субстрату / Фото ogorod

Огляньте коріння. Видаліть підгнилі, відмерлі ділянки за допомогою ножиць, секатора або гострого ножа. Попередньо потрібно обробити інструменти спиртом або іншим дезінфікуючим засобом. Місця зрізу найкраще обробити товченим активованим вугіллям або меленою корицею. Ні в якому випадку не використовуйте для цього зеленку або спиртові розчини.

Видаліть підгнилі, відмерлі ділянки за допомогою ножиць / Фото procvety

У процесі першої пересадки ви можете виявити ком спресованого торфу або моху, його потрібно обережно видалити.

У процесі першої пересадки ви можете виявити ком спресованого торфу / Фото gileya.kherson

Залиште орхідею на кілька годин просохнути на повітрі та переходьте до її посадки. На дно горщика насипте трохи кори. Помістіть кореневу систему всередину і починайте засипати вазон, проштовхуючи субстрат пальцями. Час від часу злегка струшуйте горщик або постукуйте по його стінках, щоб рівномірно заповнити весь простір. Важливо не заглиблювати рослину занадто сильно, але при цьому вона не повинна хитатися в горщику.

Важливо не заглиблювати рослину занадто сильно / Фото ogorod

Для кращого утримання вологи та запобігання осіданню солей у субстраті можна обкласти рослину по краях горщика злегка змоченим сфагнумом або кокосовим волокном. Ці субстрати відмінно стимулюють ріст коренів.

Можна обкласти рослину по краях горщика злегка змоченим сфагнумом / Фото orchidsworld

Догляд після пересадки

Після пересадки краще декілька днів не поливати квітку, щоб мікротравми на коренях затягнулися. Робити підживлення краще через місяць.

Полив і вологість

Частота поливу залежить від багатьох факторів: температури та вологості повітря в кімнаті, розміру горщика, складу субстрату. Між поливами горщик повинен повністю просихати.

Визначити те, що пора поливати рослину, можна за вагою горщика: він повинен стати легшим. Але для новачків зазвичай радять використовувати систему паличок. Як вона працює? У горщик, ближче до його центру, встромляють паличку і залишають на пару годин. Потім дістають і по її вологості визначають стан субстрату.

Поливати рослину найкраще зануренням на 10 – 30 хвилин у тазик, наповнений водою, на 1/3 горщика. Тоді коріння отримує достатньо вологи.

Зверніть увагу! Орхідеї – тропічні рослини, тому їм важлива вологість повітря. Адже в їхніх природних умовах проживання цей показник досягає 90 – 100%. Поспішаємо заспокоїти: кімнатні гібриди пристосовані до вологості повітря на рівні 40 – 60%. Проблема в тому, що під час опалювального сезону цей важливий показник у квартирах/будинках нерідко падає до критичної позначки у 20%.

Ознаки того, що орхідеї некомфортно через занадто сухе повітря:

кінчики листя жовтіють і підсихають;

бутони жовтіють та опадають;

падає тургор листя;

затягується перерва між фазами цвітіння;

рослина виглядає мляво.

Щоб збільшити вологість повітря, можна придбати зволожувач або парогенератор, розвішувати на батареях мокрі рушники, зрошувати простір біля орхідеї з пульверизатора (але дуже обережно, не потрапляючи на саму рослину) або зволожувати сфагнум, який розміщений по краю горщика. Також можна помістити орхідею у флораріум або встановити горщик у піддон, наповнений водою, на керамзит або гальку. В останньому випадку важливо, щоб вазон і коріння рослини не торкалися води.

Треба забезпечити рослинам гарну вентиляцію / Фото Pexels

Крім того, треба забезпечити рослинам гарну вентиляцію, це допоможе уникнути виникнення грибкових інфекцій. З цією метою регулярно провітрюйте приміщення (не в мінусову температуру). Ще можна встановити поруч побутовий вентилятор і включати його на маленьких оборотах, направляючи потік повітря трохи вище рослин.

Температурний режим і освітлення

Світло дуже важливе для орхідей, але тільки розсіяне. Вікна, що виходять на схід – ідеальний варіант, водночас у випадку, коли вони розташовані на південь – рослину, швидше за все, доведеться притіняти. Що стосується північних і західних, то може знадобитися додаткове підсвічування. Але важливо пам'ятати, що ці рослини категорично не люблять перегріву своїх тканин, навіть під лампою. Орхідеї можуть отримувати опіки на листках не через вплив світла, а через занадто високі температури.

Граничні температури, при яких орхідеї в приміщенні можуть виживати, становлять від +12 до + 42˚С. При нижчих температурних показниках рослина замерзне, а при вищих – загине від спеки через тепловий удар. Більшість орхідей може витримати деякий час критичні показники температури, але тільки в умовах сухості.

Також важливо враховувати вид орхідеї під час підбору температурного режиму. Якщо мова йде про фаленопсиси (найбільш популярні), то влітку для них оптимальними значеннями будуть +25-28˚С, а взимку – +18-23˚С. При цьому температурні коливання вдень і вночі бажані в межах 7˚С. Для більшості орхідей вкрай важлива наявність цього перепаду, завдяки йому відбувається закладка пагонів і бутонів. Тому ці квіти часто вирощують на утепленій лоджії.