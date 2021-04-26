Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" сообщил первый заместитель председателя Госгеокадастра Анатолий Мирошниченко.

Обратите внимание! Стоимость земли в Украине после открытия рынка существенно изменится

Простая математика показывает, что всем гражданам Украины не хватит земли, – сказал чиновник. – Тем более, что кроме 2 гектаров для ведения личного крестьянского хозяйства, статья 121 Земельного кодекса, предусматривает право на получение еще целого набора земельных участков, в том числе участки для ведения фермерского хозяйства, которые могут быть еще больше, чем 2 гектара. Всего на всех не хватит!

Мирошниченко напомнил, что нормы о бесплатной приватизации перешли в действующий Земельный кодекс из предыдущего, только немного изменившись. "Можно сказать, что это историческое наследие, – отметил чиновник. – Но пора задуматься над тем, что государство рано или поздно не сможет выполнить это обещание в законе. И оно уже не выполняет – не все могут получить землю, создается ажиотаж, социальное напряжение..."

Как решить проблему нехватки бесплатной земли?

Заместитель председателя Госгеокадастра сообщил, что сейчас "серьезно изучается вопрос о необходимости монетизации права на бесплатную приватизацию земли".

Отменить право нельзя, потому что Конституция запрещает сужать объемы существующих прав, – объясняет Мирошниченко. – Но монетизация может рассматриваться как решение проблемы.

Когда откроется рынок земли?

1 июля 2021 года в Украине вступит в силу закон об открытии рынка земли. До вступления в силу этого документа в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.