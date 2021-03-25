После открытия рынка земли 1 июля 2021 года цена на землю в регионах будет существенно отличаться. В Госгеокадастре Украины считают, что она будет зависеть от конкуренции за участок и возможности изменения ее назначения.

Участки поля вдоль основных трасс, которые теоретически можно перевести с сельхозназначения в другую категорию, и где можно построить АЗС, гостиницу или логистический центр, уже сейчас продаются по 10 тысяч за гектар и выше, – говорят эксперты Госгеокадастра.

Обратите внимание! Как продать земельный пай после 1 июля 2021 года

Отмечается, что прогнозная стоимость земли сельхозназначения для выращивания культур пока четко не очерчена. Но приблизительную стоимость в Госгеокадастре уже подсчитали.

Специалисты прогнозируют, что самая дорогая и самая дешевая земля будет в таких регионах:

10 областей Украины

(цена – тысяча долларов за гектар)

Самые дорогие

Черкасская – 1,87-2,5

Черновицкая – 1,85-2,47

Харьковская – 1,85-2,46

Кировоградская – 1,77-2,36

Донецкая – 1,73-2,3

Самые дешевые

Житомирская – 1,1-1,59

Львовская – 1,2-1,6

Волынская – 1,22-1,62

Ровенская – 1,22-1,63

Черниговская – 1,34-1,76

Стоимость земли и аренда

После открытия рынка стоимость земли будет определяться не ее характеристиками, а тем, кто именно арендует. Так считает бывший народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексей Мушак.

Подробнее об этом читайте в новости Агро24 "Открытие рынка земли: что будет влиять на ее цену и когда будут кредиты".