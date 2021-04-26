В той же час, про дикамбу поширюється дивний міф – буцімто пізнє внесення гербіцидів на основі цієї речовини може негативно вплинути на рослину, зокрема, призвести до скручування листків. А це, в свою чергу, завадить розвитку культури і в перспективі значно знизить її врожайність.
Агро24 у цьому матеріалі спростує чутки про дикамбу, розкаже про механізм її дії, а також порадить ефективний гербіцид для захисту кукурудзи.
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Дикамба – шлях до визнання
Про потужний вплив дикамби на рослини науковці дізналися ще на початку 1940-х років під час лабораторних експериментів. Але серйозна розробка препарату (зі зрозумілих причин) почалася лише в 1960-х. Нові дослідження і випробування в полях засвідчили: бур’яни активно поглинають цю речовину через листя і коріння, стрімко зростають – після чого швидко гинуть через нестачу поживних речовин та сильний гормональний дисбаланс. Зовнішні прояви цього процесу виглядають так: стебла подовжуються, листки скручуються, в'януть і відмирають. При цьому злаки залишаються нечутливими до дикамби, яка рівномірно розподіляється по всій рослині і незабаром руйнується. Також значна її частина виділяється в навколишнє середовище з кореневої системи.
Після багаторічної роботи і серії вдосконалень виробники нарешті розпочали серійний випуск довгоочікуваного препарату дикамба, що застосовувався як гербіцид листової і ґрунтової дії проти бур’янів на посівах зернових культур, у садівництві, на лугах та газонах. Особливої популярності він набув у США. Зокрема, гербіцид Clarity® на основі дикамби проявив себе як ефективний захисник кукурудзи. Він забезпечує жорсткий контроль широкого спектру бур’янів, добре працює у різних погодних умовах і безпечний для культури.
Очевидна різниця
Також у США дослідили і проаналізували, якого стресу зазнає рослина після пізнього внесення дикамби – зокрема, як це впливає на скручування листя.
До вашої уваги – порівняльні фото, зроблені науковцями Університету Небраски.
На першому – кукурудза, яка зазнала гідротермічного стресу; на другому – кукурудза після пізнього внесення дикамби (висота рослини вже сягнула вище 90 сантиметрів). Різниця, як бачимо, очевидна і суттєва.
Гідротермічний стрес Пізнє внесення дикамби
(висота кукурудзи > 90 см)
Причини гідротермічного стресу можуть бути різні – наприклад, нестача вологи або сонячного світла при високих температурах. Подібні умови досить типові для нашого нестабільного клімату, тому кукурудза та інші культурні рослини регулярно страждають від такого стресу і мають проблеми з розвитком. А от пізнє внесення дикамби не завдає їм шкоди і не впливає на врожайність.
Безпечна дикамба
Про відсутність тенденції до зниження врожайності від пізнього внесення дикамби, а також від збільшення норми її використання свідчить і український досвід, що базується на прикладі даних щодо популярних препаратів Стеллар® і Стеллар® Плюс (їхні діючі речовини – дикамба + топрамезон).
Показник стиглості (ФАО) – вісь Х та прибавка або втрати врожайності від пізнього внесення – вісь Y
Величина ФАО та розмір прибавки не залежать одна від одної і є випадковими, тобто прибавка відображає лише статистичне варіювання, викликане нерівномірністю посівів, не пов'язаною з часом внесення Стеллар® Плюс. Це показує величина коефіцієнта кореляції, який в даному дослідженні дуже близький до нуля (0 = відсутність зв’язку, 1 = прямий зв’язок, -1 = обернений зв’язок)
Особливу увагу аграріям варто звернути на гербіцид Стеллар® Плюс – це покращена версія дуже популярного свого часу Стеллар®, так би мовити, наступний етап еволюції продукту.
Стеллар® Плюс
Оновлений, потужний, зручний у використанні післясходовий гербіцид на кукурудзі, що за одне внесення забезпечить контроль усіх бур’янів впродовж сезону.
Переваги препарату
- Нова покращена формуляція, зменшення витрат на логістику
- Широкий спектр дії на бур’яни
- Ефективно знищує надземну частину ваточника сирійського
- Швидкий візуальний ефект
- Має тривалу ґрунтову дію завдяки топрамезону (захист протягом усього сезону)
Нова формуляція Стеллар® Плюс містить всі необхідні складники, зокрема, вбудований ад’ювант. Головна діюча речовина – топрамезон – має виражену ґрунтову дію, що, як зазначалося вище, дає рослинам тривалий захист. А знайома нам дикамба знищує понад 200 видів бур’янів.
Стеллар® Плюс максимально зручний у використанні – його не потрібно додатково змішувати з прилипачем чи розраховувати обсяги й концентрацію суміші. Препарат уже готовий до використання, тому аграрії можуть зменшити витрати на логістику й збільшити продуктивність обприскувача.