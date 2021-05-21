Продажа земли через электронные аукционы: что изменится для владельцев и покупателей

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы". Дальше читайте на украинском языке.
Що зміниться після того, як законопроєкт №2195 підпише Президент України Володимир Зеленський, і він вступить у силу? Читайте у блозі "Земельної розвідки".
Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: на що звертати увагу при купівлі ділянки
Законопроєкт №2195 має на меті підвищити прозорість у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності через запровадження їх продажу виключно на земельних торгах у формі електронних аукціонів через систему "Прозорро", а також продаж приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні.
- Земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).
- Будуть внесені зміни до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". У тому числі продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них буде здійснюватися виключно на конкурсних засадах через електронний аукціон.
- Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, отримує переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, але за умови, що він сплачує ціну, за якою ділянка продається. У разі ж продажу через електронний аукціон – якщо пропозиція орендаря дорівнює чи перевищує пропозицію найбільше із запропонованих учасниками аукціону.
Чим електронні земельні аукціони корисні для аграріїв?
- Завдяки електронним аукціонам усі зможуть бачити, із ким держава чи місцева влада укладає угоди про продаж й оренду земель. Це унеможливить незаконне, тіньове виведення земель із державної власності.
- Завершаться аукціони застарілого формату, коли учасники мають бути присутні на торгах фізично. Інформація про такі аукціони малодоступна, тому їх проводять без реальної конкуренції, а виграють "свої люди".
- Торги проводитимуться в єдиній електронній системі у формі аукціону в режимі реального часу. В аукціоні зможе взяти участь кожен, хто має комп’ютер і доступ до інтернету. Переможцями визнаватимуться ті, хто запропонують найвищу ціну.
- Підвищиться ефективність аукціонів. Відповідно, зростатимуть надходження до державного й місцевих бюджетів.