Продаж землі через електронні аукціони: що зміниться для власників і покупців

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №2195 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони".

Що зміниться після того, як законопроєкт №2195 підпише Президент України Володимир Зеленський, і він вступить у силу? Читайте у блозі "Земельної розвідки".

Зверніть увагу! Відкриття ринку землі: на що звертати увагу при купівлі ділянки

Законопроєкт №2195 має на меті підвищити прозорість у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності через запровадження їх продажу виключно на земельних торгах у формі електронних аукціонів через систему "Прозорро", а також продаж приватних земель за бажанням їх власника на електронному аукціоні.

Земельні торги будуть проводитись в єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів (цінову пропозицію).

Будуть внесені зміни до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі". У тому числі продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них буде здійснюватися виключно на конкурсних засадах через електронний аукціон.

Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, отримує переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, але за умови, що він сплачує ціну, за якою ділянка продається. У разі ж продажу через електронний аукціон – якщо пропозиція орендаря дорівнює чи перевищує пропозицію найбільше із запропонованих учасниками аукціону.

Чим електронні земельні аукціони корисні для аграріїв?