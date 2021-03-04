В случае не слишком жаркого лета пчеловоды смогут собрать на 30-40% больше меда, чем обычно.

Нынешнюю зимовку пчел нельзя назвать очень удачной. Из-за погодных перепадов от + 5-7 ℃ до -20-25 ℃ в январе и затем в феврале количество пчелосемей, что перезимовавали, в разных регионах страны сократилась на 20-25%.

Интересно Цены на продукты: что больше всего подорожало в феврале​

Прогнозы на первые два месяца весны также не радуют пасечников: температурные колебания будут сохраняться, а постоянного тепла можно ожидать не ранее 20-х чисел апреля.

Это повлияет на цветение первых пыльценосов и медоносов, и в свою очередь скажется на скорости развития пчелосемей. Все помнят холодный и дождливый май 2020, который фактически не дал получить весенний мед и заставил экстренно подкармливать пчел, – объяснил пасечник Валерий Курейко.

Если же лето будет прохладнее, чем в предыдущие годы, а к этому склоняются многие синоптикив, то это позволит увеличить сбор меда, пыльцы и перги минимум на 30-40% по сравнению с 2020 годом.

Красная рыба приобретает популярность среди украинцев. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина вдвое увеличила закупки красной рыбы".