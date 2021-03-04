Украинские продукты питания продолжают постепенно добавлять в цене.

По сравнению с январем в феврале мясные продукты подорожали на 0,50%. Больше всего подорожало сало – на 7,62% в среднем.

Интересно Украина вдвое увеличила закупки красной рыбы

В то же время мясо свинины, курятины и говядины выросло всего на 1,05%, а средняя стоимость на колбасы в феврале даже упала на 0,02%.

Что касается молочных продуктов, то средний показатель повысился на 1,66%. Твердый сыр прибавил в цене 1,04%, сливочное масло – 1,02%. Лидером подорожания этой категории продуктов стало молоко – 4,57%.

Также значительный рост показала бакалея (3,86%). Больше всего подорожало подсолнечное масло – 16%. Сахар прибавил в цене 6,14%, а мука подорожала на 4,5%.

Украине удалось установить очередной экспортный рекорд. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Экспорт украинских семян достиг рекордного показателя".