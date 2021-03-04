У разі не надто жаркого літа пасічники зможуть зібрати на 30-40% більше меду, аніж зазвичай.

Цьогорічну зимівлю бджіл не можна назвати дуже вдалою. Через погодні перепади від +5-7 ℃ до -20-25 ℃ у січні і потім у лютому кількість бджолосімей, що перезимували, у різних регіонах країни скоротилася на 20-25%.

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Прогнози на перші два місяці весни також не радують пасічників: температурні коливання зберігатимуться, а стале тепло можна очікувати не раніше 20-х чисел квітня.

Це вплине на цвітіння перших пилконосів і медоносів, та своєю чергою позначиться на швидкості розвитку бджолосімей. Всі пам’ятають холодний і дощовий травень 2020 року, який фактично не дав отримати весняні меди і змусив екстрено підгодовувати бджіл, – пояснив пасічник Валерій Курейко.

Якщо ж літо буде прохолоднішим, ніж у попередні роки, а до цього схиляються багато синоптиків, то це дозволить збільшити збір меду, пилку і перги щонайменше на 30-40% у порівнянні з 2020 роком.

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