Показатели 2021 не дают утешительных прогнозов для отрасли производства яиц. Отрицательная динамика наблюдается на протяжении длительного времени.

В январе-феврале 2021 в Украине произвели 2,1 миллиарда яиц. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интересно Украинская свинина вскоре подешевеет

В частности, сельхозпредприятия произвели 1,2 миллиарда яиц, что на 23,4% меньше, чем показатель за январь-февраль 2020 года.

В хозяйствах населения за два месяца этого года производство яиц сократилось на 1% – до 783,8 миллионов.

Отрицательная динамика в отрасли производства яиц наблюдается уже длительное время. Когда и при каких условиях ситуация будет улучшаться – пока неизвестно.

Украинцы стали потреблять больше фруктов, что провоцирует рост импорта. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина обновила рекорд импорта фруктов".