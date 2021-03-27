Показники 2021 року не дають втішних прогнозів для галузі виробництва яєць. Негативна динаміка спостерігається впродовж тривалого часу.

У січні-лютому 2021 року в Україні виробили 2,1 мільярди яєць. Це на 16% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

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Зокрема, сільгосппідприємства виробили 1,2 мільярди яєць, що на 23,4% менше, як порівняти з показником за січень-лютий 2020 року.

У господарствах населення за два місяці цього року виробництво яєць скоротилося на 1% – до 783,8 мільйонів.

Негативна динаміка у галузі виробництва яєць спостерігається вже тривалий час. Коли та за яких умов ситуація буде покращуватися – наразі невідомо.

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