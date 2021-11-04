Производство кукурузы существенно сократится: какая причина

Ученые из NASA провели моделирование климата планеты на 2030 год. По их выводам, из-за выбросов парниковых газов выращивание кукурузы уменьшится почти на четверть.

По прогнозам ученых, к 2030 году посевные площади под кукурузой могут сократиться на 24%. С пшеницей ситуация обратная – ее объемы должны вырасти на 16%.

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Причина таких изменений – ожидаемое повышение температуры, изменение характера осадков, рост концентрации углекислого газа из-за парниковых выбросов. Все эти факторы усложнят выращивание кукурузы в тропиках, но лучше будут способствовать выращиванию пшеницы.

Сообщается, что выращивать кукурузу в Северной и Центральной Америке, Западной Африке, Центральной Азии, Бразилии и Китае будет очень тяжело.

Также следует учитывать, что на экваторе урожай пшеницы может улучшиться, но ее питательность снизится.