Украинские производители заявляют, что объем производства мяса птицы в Украине сохранится на прежнем уровне.

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Кое-где возможно падение на 2-3%, но его могут покрыть благодаря введению в эксплуатацию новых площадок. Производство может достичь прошлогодних и даже позапрошлогодних показателей.

Также производители отмечают, что объемы уменьшились из-за того, что Украина переформатировалось на рынок Ближнего Востока, где большой спрос на малую птицу. Соответственно, поголовье сохранилось на прежнем уровне, а вот уменьшение в тоннаже ощутимо.

В Украине набирает популярность производство ягод. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Экспорт ягод: сколько заработали украинские садоводы".